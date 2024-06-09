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Çanakkale'de bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan bir kafede çıkan yangın, mutfak bölümündeki tüplerin alev almasıyla başladı. Yangın, çevredeki kafelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda kafede hasar meydana geldi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçenin Hamzakoy sahilindeki bir kafenin mutfak bölümünde bulunan tüpler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Alevlerin kafedeki eşyaya sıçraması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tüplerin patlama riskine karşı sahil yolunu araç trafiğine kapattı, çevredeki kafelerde bulunanları da tedbir amaçlı tahliye etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki kafelere sıçramadan söndürüldü. Olayda, yangın çıkan kafede hasar oluştu.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Gelibolu İtfaiye Olay Yaşam Güncel Haberler

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