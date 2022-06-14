Çanakkale'de bir evde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Haberler

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Çanakkale'de bir evde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de bir evde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, şüpheli M.G'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 62 taş obje, Osmanlı döneminden kalma 6 el yapımı kırmızı beyaz ve yeşil beyaz renklerinde ay yıldızlı bayrak, 4 köstekli saat, 7 bez torba, 2 top mermisi başlığı, 2 tarama dedektörü ile bu dedektöre ait 4 kablo ve ekipmanı ele geçirildi.

Gözaltına alınarak savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılan M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Burak Akay - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Güncel Haberler

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