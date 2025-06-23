Çanakkale'de Biçerdöver Yangına Neden Oldu: Operatöre Adli İşlem Başlatıldı
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangının biçerdöver operatörünün kıvılcımlarından kaynaklandığı belirlendi. Yangın başarıyla söndürüldü ve operatör hakkında adli işlem başlatıldı.
Çanakkale'de çıkan arazi yangına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Merkez ilçesine bağlı Işıklar köyü Ayıtlıdere mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangının ekiplerin çalışması sonucu söndürüldüğü belirtildi.
Yangının biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı bildirilen açıklamada, yangına neden olduğu tespit edilen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel