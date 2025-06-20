Çanakkale'de Biçerdöver Yangına Neden Oldu, Operatöre Adli İşlem Başlatıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yeniçiftlik köyü Çamuralan mevkisinde çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldüğü, yangında 51 dönüm ekili arazi ve anızın zarar gördüğü bildirildi.???????

Açıklamada, yangının biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı ve yangına neden olduğu tespit edilen biçerdöver operatörü hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi.