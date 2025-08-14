Çanakkale'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Sarmaşıklı mevkisinde E.D. ile T.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D, yanındaki bıçakla T.K'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaralı T.K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli E.D. ise Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.