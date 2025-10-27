Çanakkale'de Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ÇANAKKALE'de, S.T. aralarında husumet bulunan M.K.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 06.20 sıralarında Barbaros Mahallesi Sarıçay Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu tespit edilen M.K.K., aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan S.T.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, S.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.K.K., polis tarafından olay yerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.