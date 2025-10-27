Çanakkale'de Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde husumetlisi tarafından bıçaklanan S.T. hayatını kaybetti. Olayın ardından M.K.K. gözaltına alındı.
Barbaros Mahallesi Sarıçay Caddesi'nde yerde yatan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay yerinde alkollü olduğu tespit edilen M.K.K. polis ekibine, elindeki kesici aletle husumetlisi olan S.T'yi bıçakladığını bildirdi.
Hayatını kaybettiği belirlenen S.T'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
Şüpheli polis ekibince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel