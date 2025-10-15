Çanakkale'de Batan Tekne Çıkarıldı, 3 Balıkçı Hayatını Kaybetti

1) ÇANAKKALE'DE 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TEKNE, BATTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 3 balıkçının öldüğü batan tekne, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla çıkarıldı.

Olay, 11 Ekim'de Gelibolu ilçesi Güneyli köyünden saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Orhan Yavaş, Salih Kocaman (53), Ayhan Yavaş (40) ve Mustafa Yaldızlı (46), tekneyle balık tutmak için Saroz Körfezi'ne açıldı. Bakla Burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle tekne, alabora olup battı. Kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkan Orhan Yavaş, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Mustafa Yaldızlı ve Ayhan Yavaş'ın cansız bedenlerine ulaştı. Kayıp Salih Kocaman'ın cansız bedeni ise Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı dalış timleri tarafından 10 metre derinlikteki teknenin yanında bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ölen 3 kişi yakınları tarafından toprağa verildi.

Bakla Burnu açıklarında batan tekne bugün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından battığı yerden çıkarıldı. Balıkçıların da yardımıyla Koyun Limanı'na götürülecek teknede, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından batma nedeninin tespit edilmesi için detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.