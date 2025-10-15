Çanakkale'de Batan Balıkçı Teknesi Karaya Çıkartıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde alabora olması sonucu batan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği balıkçı teknesinin karaya çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Güneyli Koyu'ndan Saros Körfezi'ne balık avı için geçen cumartesi günü denize açılan ve bir süre sonra Bakla Burnu açıklarında alabora olarak batan teknenin sudan çıkarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Güneyli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Kurhan ve köy muhtarı Cahit Kayışoğlu'nun da desteğiyle çalışma yapıldı.

Köydeki balıkçıların da destek verdiği çalışmada tekne balon sistemiyle su yüzeyine çıkarıldı.

Ekipler daha sonra teknenin çekilerek Güneyli İskelesi'nde karaya çıkarılmasını sağlayacak.

Köy muhtarı Kayışoğlu, gazetecilere, yaşanan kazada 3 kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Olay

Salih Kocaman, arkadaşları Ayhan Yavaş, Mustafa Yaldızlı ve Orhan Yavaş'ın Güneyli koyundan Saros Körfezi'ne balık avı için tekne Bakla Burnu açıklarında batmış, Orhan Yavaş yüzerek karaya çıkarken, kazada Ayhan Yavaş, Mustafa Yaldızlı ve Salih Kocaman hayatını kaybetmişti.