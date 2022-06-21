Çanakkale'de bariyere çarpan araçtaki üniversiteli öldü, sürücü ağır yaralandı Çanakkale'de kontrolden çıkıp bariyere çarpan araçtaki üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı. Çanakkale'de kontrolden çıkıp bariyere çarpan araçtaki üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı. Çan'dan Biga yönüne giden E.K. idaresindeki 06 AU 4187 plakalı otomobil, Kapanbelen köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyere çarptı, ardından karşı şeride geçti. Kazada araçta bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Bayramiç Meslek Yüksekokulu öğrencisi Seher Işık hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Işık'ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. AA / Serten Akkaya - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çanakkale'de bariyere çarpan araçtaki üniversiteli öldü, sürücü ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.