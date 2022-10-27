ÇANAKKALE'DE BANKTA OTURURKEN SİLAHLA VURULAN 2 ÇOCUK ANNESİ İPEK, HAYATINI KAYBETTİ

ÇANAKKALE'de Barbaros Parkı'ndaki bankta arkadaşlarıyla oturan evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen İpek Kürşat (36), silahla vuruldu. Kürşat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri olaydan sonra kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, dün 23.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Hüseyin Kızoğlu Sokak'ta bulunan Barbaros Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla parktaki bankta oturan İpek Kürşat, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Kürşat, olay yerine gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Kürşat, yapılan müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Kürşat'ın cenazesi otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis ekipleri olaydan sonra cinayet şüphelisini yakalanması için çalışma başlattı. Kürşat'ın evli olduğu 7 yaşında bir kız ve 12 yaşında bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi.