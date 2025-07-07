Çanakkale'de Balkondan Düşen Restoratörün Ölümü: Eşi Tutuklandı

Çanakkale'de Balkondan Düşen Restoratörün Ölümü: Eşi Tutuklandı
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Çanakkale'de apartmanının balkonundan düşerek hayatını kaybeden restoratör Tuğba Yavaş'ın olayı sonrası eşi tutuklandı. Güvenlik kameralarının görüntüleri olayı aydınlatmaya yardımcı oldu.

ÇANAKKALE'DE, oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan düşüp hayatını kaybeden restoratör Tuğba Yavaş'ın (39), düştüğü ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 30 Ekim 2024 saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Restoratör Tuğba Yavaş, apartmanda, oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavaş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Başlatılan soruşturma kapsamında polis, Tuğba Yavaş'ın eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın ifadesine başvurdu. Prof. Dr. Yavaş, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Prof. Dr. Alptekin Yavaş hakkında 'Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan dava açıldı. Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmanın ardından dava görevsizlik kararıyla Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Bu arada sanık Yavaş'ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme de Alptekin Yavaş'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Yargılama devam ederken Tuğba Yavaş'ın düştüğü ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yavaş'ın balkondan motosikletin üzerine düşmesi yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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