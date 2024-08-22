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Çanakkale'de Balıkçılar Yeni Sezonda Palamut ve Lüferde Bolluk Bekliyor

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Çanakkale'de denizlerde avlanma yasağının sona ermesiyle balıkçılar, yeni sezonda palamut ve lüferde bolluk bekliyor. Balıkçılar, bereketli bir sezon geçirmeyi umuyor.

Çanakkale'de, denizlerde avlanma yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de ağlarını suya bırakacak balıkçılar, yeni sezonda palamut ve lüferde bolluk bekliyor.

Biga ilçesi Kemer köyündeki balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan yasak dönemini teknelerinin ve ağlarının onarımıyla geçirdi. "Vira bismillah" demeye hazırlanan balıkçılar, bereketli ve halkın bolca balık tüketebileceği bir sezon geçirmeyi umuyor.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, AA muhabirine, 1 Eylül'de sezona iyi bir giriş yapmayı istediklerini söyledi.

Yaz boyunca tersanelerde teknelerin sörveylerini yaptırdıklarını, ağlarını elden geçirdiklerini belirten Karabiber, şöyle devam etti:

"Sezona hazırız. 1 Eylül itibarıyla Allah nasip ederse denizde olacağız. Geçen sezon beklentimizi tam yüzde 100 karşılamadı ama yüzde 80'ini karşılamış durumdaydı. Bu yıl yine tarihi bir avcılık bekliyoruz. Çok uzun yıllardır denizlerde olduğumuz için denizi çok iyi gözlemleriz. Karadeniz'de arkadaşlarımız var, onlar da gözlemliyor. Özellikle palamutta bu yıl tarihi bir popülasyon bekliyoruz ve gözlemliyoruz. Çok palamut olacak. Tabii sadece palamut değil, bu yıl lüferde de çok iyi rakamlar bekliyoruz. Lüfer geçen yıl da iyi olmuştu, bu yıl da çok bol olacak."

Bu beklentinin, Karadeniz'de hamsinin az olacağı anlamına geldiğini anlatan Karabiber, "Karadeniz'de çok palamut ve lüfer olduğunda hamsi olmaz. Çünkü palamut ve lüfer, hamsi ile beslenir. Bu Karadeniz'de az olacak anlamına gelir. Özellikle aralık ayına kadar ocak ve şubat aylarında biraz popülasyon görünür ama az olacak." dedi.

Karabiber, Marmara ve Ege denizlerinde hamsi avının iyi olacağını öngördüklerini, sardalya ve kolyozun da bolca yakalanacağını umduklarını ifade etti.

"Kuzey Ege'de, Marmara'da orta boy ve üstü sardalya dolu gözüküyor"

Çanakkale Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erhan Çiftçi ise balık popülasyonunun bu yıl geçen yıldan daha iyi olmasını beklediklerini dile getirdi.

Palamut ve sardalyanın çok fazla olduğunu aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kuzey Ege'de, Marmara'da orta boy ve üstü sardalya dolu gözüküyor. Hamsi bu sene sanki az olacak gibi. Geçen yıla göre az gözüküyor. Palamut ile sardalyada inşallah hepimizin yüzü güler. Geçen yıl hamsi bizim bölgemizde bol avlandı ancak son zamanlarında fiyatlar yükseldi. Balık az olunca, rakamlar yükselince insanlar üzüldü ama piyasa böyle ilerliyor. Geçen sezon çok kötü geçmedi, herkes ekmeğini alabildi çok şükür ama bizlerin ümidi bu yıl özellikle palamutta bolluk bekliyoruz."

Balıkçı Metin Gül de yaklaşık 50 yıldır bu mesleği yaptığını, bu sene vatandaşların bolca palamut tüketebileceğini belirtti.

Bu sezonun "palamut yılı" olacağını vurgulayan Gül, "İnşallah bereketli, kazasız belasız bir sezon olur. Tekneler hazır, personel hazır. 1 Eylül'de 'Vira bismillah' demeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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