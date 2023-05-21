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Çanakkale'de balık avlamak için gölete açılan 3 kişinin içinde bulunduğu tekne battı

Çanakkale'de balık avlamak için gölete açılan 3 kişinin içinde bulunduğu tekne battı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde balık tutmak için gölete açılan ve içinde 3 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde balık tutmak için gölete açılan ve içinde 3 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bahçeli göletine giden Ali Aktaş (58), Kemal Ateş (56) ve Afganistan uyruklu Gulam Haziret (39) sabah saatlerinde balık avlamak için tekneyle suya açıldı.

Bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle tekne battı.

Suya düşen Aktaş ve Ateş kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, Haziret ise suda kayboldu.

Jandarma, polis, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerince kayıp kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Karaya çıkan Kemal Ateş aşırı su yutması nedeniyle tedbir amaçlı olarak Ayvacık Devlet Hastanesine götürülerek kontrol altına alındı.

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Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Ali Aktaş Çanakkale Güncel Haberler

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