Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Çanakkale'de Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

ÇANAKKALE'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümü nedeniyle, anıtına çelenk sunulup, ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunularak anıldı.

Çanakkale'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. Törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, siyasi parti yöneticileri, STK temsilcileri, öğrenciler, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saatler 09.05'i gösterdiği sırada kentte hayat durdu ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmasından sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Trafikteki sürücülerde araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Çelenk töreninden sonra vatandaşlar Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel deftere düştüğü mesaj

 Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Belediyenin dört bir yana astığı Atatürk pankartı ilçeyi karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.