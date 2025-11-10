Haberler

Çanakkale'de Atatürk anma töreni düzenlendi

Güncelleme:
Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. Törende, çelenk sunulup 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

ÇANAKKALE'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde, anıtına çelenk sunulup, ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunularak anıldı.

Çanakkale'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. Törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saatler 09.05'i gösterdiği sırada kentte hayat durdu ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmasından sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Trafikteki sürücülerde araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Çelenk töreninden sonra vatandaşlar Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
