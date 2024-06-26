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Çanakkale'de Assos Antik Kenti yakınlarında yangın çıktı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyünde bulunan Assos Antik Kenti'nin yakınındaki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerliyor. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve köylülerin de desteğiyle yangının söndürülmesi için çalışmalar başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Behram köyündeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Ayvacık Orman İşletme ekipleri ile Ayvacık Belediyesi itfaiye personeli sevk edildi.

Köylülerin de desteğiyle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Behram köyü muhtarı Numan Türkay, AA muhabirine, makilik alanda çıkan yangının evler için bir risk oluşturmadığını, rüzgarın da etkisiyle alevlerin sahildeki Antik Liman ve antik kentin Agora bölümüne doğru ilerlediğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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