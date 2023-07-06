Çanakkale'de arpa tarlasında çıkan yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü
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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde bulunan arpa tarlasında çıkan yangında, 20 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangına müdahale için Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve köylüler seferber oldu. Yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde arpa tarlasında çıkan yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Bahadırlı köyündeki Ova mevkisinde Bülent Topaloğlu'na ait arpa ekili tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ile köylüler müdahale etti.
Arpa ekili 20 dönüm arazinin zarar gördüğü yangın sonrası bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel