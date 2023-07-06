Çanakkale'de arpa tarlasında çıkan yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde bulunan arpa tarlasında çıkan yangında, 20 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangına müdahale için Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve köylüler seferber oldu. Yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı.