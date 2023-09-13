Çanakkale'de Arı Kovanı Hırsızı Yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri, 42 adet arı kovanını çalan hırsızı yakaladı. Ezine'nin Kızılköy köyünde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi O.Ç. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri, 42 adet arı kovanını çalan hırsızı yakaladı.
Ezine'nin Kızılköy köyünde 42 adet arı kovanı çalındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan müşterek çalışma ve ısrarlı takip sonucunda, hırsızlık olayını O.Ç. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheli O.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel