Çanakkale'de Arı Kovanı Hırsızı Yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri, 42 adet arı kovanını çalan hırsızı yakaladı.

Ezine'nin Kızılköy köyünde 42 adet arı kovanı çalındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan müşterek çalışma ve ısrarlı takip sonucunda, hırsızlık olayını O.Ç. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheli O.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE