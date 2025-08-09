Çanakkale'de Arazide Yangın: Müdahale Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Kalabaklı köyünde boş arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler ve vatandaşlar yangını kontrol altına almak için seferber oldu.

Çanakkale'de arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleriyle çalışmalara destek veriyor.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Arda Güler'e rekor teklif! Xabi Alonso anında reddetti

Arda'ya 50 milyon euroluk teklif! Anında yanıt verdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.