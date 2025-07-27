Çanakkale'de Arazi Yangınına Sebep Olan Operatöre Adli İşlem Başlatıldı

Çanakkale'de Arazi Yangınına Sebep Olan Operatöre Adli İşlem Başlatıldı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde balya makinesi operatörünün neden olduğu belirtilen arazi yangını sonrası adli işlem başlatıldı. Yangın, saman balyası makinesinin çalışması esnasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tespit edildi.

Çanakkale'de arazi yangınına neden olduğu öne sürülen balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ezine'ye bağlı Kumburnu köyü Aşılıkuyu mevkisinde 26 Temmuz'da çıkan yangının ekiplerin çalışması sonucu söndürüldüğü belirtildi.

Yangının, saman balyası makinesinin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı bildirilen açıklamada, yangına neden olduğu tespit edilen operatör hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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