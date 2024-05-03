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Çanakkale'de aranan 6 zanlı gözaltına alındı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sabaha karşı operasyon gerçekleştirdi.

"Kasten yaralama, dolandırıcılık ve hırsızlık" suçları başta olmak üzere gözaltına alınan 6 kişi, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Operasyon Gelibolu Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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