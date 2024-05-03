Çanakkale'de aranan 6 zanlı gözaltına alındı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sabaha karşı operasyon gerçekleştirdi.
"Kasten yaralama, dolandırıcılık ve hırsızlık" suçları başta olmak üzere gözaltına alınan 6 kişi, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.