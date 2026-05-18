Yangında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

ÇANAKKALE'de 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Barbaros Mahallesi 19 Mayıs Sokak'ta saat 10.30 sıralarında 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı dairede kimsenin olmadığı belirtilirken, alevlerin sıçradığı 3'üncü katta bir kadın mahsur kaldı. Alevlerin arasında kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesi ile söndürülürken, 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı