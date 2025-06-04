Çanakkale'de Apartman Yangını: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Çanakkale'de Apartman Yangını: 10 Kişi Dumandan Etkilendi
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Çanakkale'de 6 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtardı.

ÇANAKKALE'de 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangında demir korkuluk, pencere kenarı ve balkonlara çıkan kişileri, itfaiye ekipleri çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Medi Garden 4 Sitesi C Blok'taki 6 katlı apartmanın 3'üncü katında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Binada oturanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın diğer katlara da sıçradı. Mahsur kalan bazı vatandaşlar demir korkuluk, pencere kenarı ve balkonlara çıktı. Bu kişiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangında dumandan etkilenen 10 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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