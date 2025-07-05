Çanakkale'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormana ulaşmadan söndürüldü. Olayla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını, ormana ulaşmadan söndürüldü.
Çokal köyündeki bir anızda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını ormana sıçramadan söndürdü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel