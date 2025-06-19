Çanakkale'de akülü engelli aracıyla gezen kişi başıboş köpeklerden korkup direğe çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde akülü engelli aracıyla sahilde gezen bir kişi, başıboş köpeklerden korkup kaçmak isterken elektrik direğine çarparak kaza geçirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde akülü engelli aracıyla sahilde gezen bir kişi, başıboş köpeklerden korkup kaçmak isterken elektrik direğine çarparak kaza geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yürüme engelli Mehmet Yıldız (25), Feneraltı sahil yolunda Kılavuzluk İstasyonu önüne geldiği sırada sokak köpeklerinin kendisine doğru yaklaştığını görünce panikle kaçmak istedi. Bu sırada akülü aracıyla elektrik direğine çarpan Yıldız, devrilen aracıyla hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız, tedbir amaçlı Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı

İsrail'den çaresizliğini ortaya koyan çağrı! İranlılara teklifleri var
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşi tüm bölgeye yayılıyor, Türkiye olarak hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Hazırlıklıyız
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
Meclis'te gergin anlar! İYİ Partili katip üyesi, TBMM Başkanvekili'nin kürsüsüne vurdu

Katip üyesi, başkanvekilinin kürsüsüne vurdu, ortalık karıştı
Brooklyn Beckham, İngiltere'ye veda etti! Aldığı yeni evin değeri dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan servet değerinde yatırım! Fiyatı dudak uçuklatıyor
İmzaya geliyor! Süper Lig devinden Neymar bombası

İmzaya geliyor! Süper Lig devi Neymar bombasını patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.