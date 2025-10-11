Çanakkale'de Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada C.D ile E.A yaralandı. Olay sırasında evinin bahçesinde oynayan 7 yaşındaki B.N. adlı kız çocuğu da saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükkuyu beldesinin Gökçetepe Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen C.D ile E.A arasında yaşanan gerginlik silahlı kavga dönüştü. Olayda, vücutlarına saçma isabet eden C.D ve E.A yaralandı. Kavga sırasında evinin bahçesinde oynayan B.N.'ye de saçma isabet etti. Ağır yaralanan B.N. ambulansla Balıkesir'e sevk edildi. Diğer yaralılar C.D ve E.A ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.