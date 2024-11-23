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Çanakkale'de Akaryakıt Tankeri Yolda Motorin Sızıntısına Yol Açtı

Çanakkale'de Akaryakıt Tankeri Yolda Motorin Sızıntısına Yol Açtı
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Gelibolu'da bir akaryakıt tankeri feribota binmek için ilerlerken deponun delinmesi sonucu yüzlerce litre motorin yola akınca trafik durdu. Emniyet güçleri, tehlike yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sürücüsünün feribota binmek için kuyrukta ilerlediği sırada deponun delinmesi nedeniyle yüzlerce litre motorin yola akınca trafik durdu.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 HE 4716 plakalı akaryakıt tankeri, Lapseki ilçesine geçmek üzere feribota binmek için Kore Kahramanlar Caddesi'nde ilerlediği sırada yoldaki tümseğe depo çarptı.

Delinen depoda yüzlerce litre motorin yola yayılınca emniyet güçleri tarafından tehlike yaşanmaması için yol trafiğe kapatıldı.

Bu arada, araçlardan yola bulaşan motorinin olduğu bölümden geçen sürücünün kullandığı motosiklet kayarak devrildi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve karayolları ekipleri, yolun akaryakıttan arındırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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