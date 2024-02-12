Çanakkale'de ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu saman balyaları yandı
Çanakkale'de Kirazlı köyünde bulunan ahıra yıldırım isabet etti ve yaklaşık 2 bin saman balyası yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangın sırasında büyükbaş hayvanlar kurtarıldı.
Çanakkale'de ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu saman balyaları yandı.
Merkeze bağlı Kirazlı köyünde bulunan ahıra yıldırım isabet etti.
Olayda yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.
Çanakkale Belediyesi itfaiyesi ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin müdahale ettiği yangın, müştemilata sıçramadan söndürüldü.
Yangın sırasında çok sayıdaki büyükbaş hayvan telef olmaktan kurtarıldı.