Çanakkale'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Aşağısapçı köyünden Bayramiç'e giden Müjdat Tutkun (39) idaresindeki 17 KS 375 plakalı otomobil, Üçyol mevkisinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Tutkun'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tutkun'un cenazesi, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel