Çanakkale'de Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, düzensiz göçmenleri taşımak için kullanılan araç, 4 can yeleği, 6 şambrel ile 10 bin liraya el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan inşaat işçisi F.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.