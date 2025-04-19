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"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"

Çanakkale'de Afetlerde Kullanılacak Geçici Hastane Gemisi Protokolü İmzalandı

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Çanakkale Valiliği, GESTAŞ, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD arasında imzalanan protokol ile afet durumlarında kullanılacak bir sefine tipi gemi geçici hastane ve barınma alanı olarak hizmet verecek.

Çanakkale'de imzalanan protokol kapsamında, GESTAŞ'a ait sefine tipi gemi, olası afet ve acil durumlarda geçici hastane ve barınma alanı olarak kullanılacak.

Çanakkale Valiliği himayesinde, afet ve acil durumlara karşı hızlı müdahale sağlanması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile GESTAŞ arasında karşılıklı yardım ve işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, GESTAŞ tarafından tahsis edilecek sefine tipi gemide geçici hastane ve barınma alanlarının kurulması, yatak kapasitesinin artırılması ve UMKE ile arama kurtarma ekiplerinin hızlı şekilde sevk edilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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