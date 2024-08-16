Çanakkale'de AFAD tarafından deprem eğitimi düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, AFAD tarafından 3 günlük depreme hazırlık eğitim semineri düzenlendi.

AFAD Gelibolu gönüllü sorumlusu Bülent Bilgin'in girişimleri ve Belediye Meclis Üyesi Funda Kavas'ın destekleriyle gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara arama kurtarma teknikleri, kişisel ekipman kullanımı, barınma ve psikolojik destek gibi konularda detaylı bilgiler verildi.

Eğitime, AFAD Eğitim Şube Müdürü Erdem Gümüş, AFAD Gönüllüler Koordinatörü Eğitim Uzmanı Erkan Sadi Uysal, AFAD Sosyal Hizmet Uzmanı Burcu Işıl ve AFAD Arama Kurtarma Uzmanı Sedat Kocaman katıldı.

Bilgin, yaptığı açıklamada, yeterli sayıda başvuru olması durumunda ocak ayından sonra ikinci kez bu eğitimin düzenlenebileceğini belirterek, "Arama kurtarma konusunda eğitimli gönüllülerle kentimizi beklenen depreme daha hazırlıklı hale getirebiliriz. Halkımızdan, özellikle gençlerimizden bu konuya daha fazla duyarlılık bekliyoruz." dedi.

Katılımcılar, aldıkları teorik eğitimin ardından yapılan sınavla değerlendirildi.