ÇANAKKALE'DE ADALARA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL - Haberler

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ÇANAKKALE'DE ADALARA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KUZEY Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarınki bütün feribot seferleri iptal edildi.

KUZEY Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarınki bütün feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodosun yarın fırtınaya dönüşmesi beklendiğinden Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bütün feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yarınki tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.

ÇANAKKALE'DE ADALARA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

ÇANAKKALE'DE ADALARA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

ÇANAKKALE'DE ADALARA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

ÇANAKKALE'DE ADALARA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

ÇANAKKALE'DE ADALARA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

ÇANAKKALE'DE ADALARA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

ÇANAKKALE'DE ADALARA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

ÇANAKKALE'DE ADALARA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

ÇANAKKALE'DE ADALARA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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