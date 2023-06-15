Çanakkale'de AB Modex 2023 Saha Tatbikatı için ön hazırlık toplantısı yapıldı

Çanakkale'de gerçekleştirilmesi planlanan AB Modex 2023 Saha Tatbikatı için ön hazırlık koordinasyon toplantısı yapıldı. Tatbikata katılacak Çanakkale çalışma grupları ve kurumlar ile tatbikatın işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çanakkale'de gerçekleştirilmesi planlanan AB Modex 2023 Saha Tatbikatı için ön hazırlık koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıda, Çanakkale'de gerçekleştirilmesi planlanan, AB Sivil Koruma Mekanizmasının başkanlığında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenerek 7 farklı ülke ile Türk Kızılay'ın, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iştirak edeceği, afet ve deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye ilişkin tatbikatla ilgili çalışmalar görüşüldü.

Tatbikata katılacak Çanakkale çalışma grupları ve kurumlar ile tatbikatın işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Ali Muhittin Varol, Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Albay Ömer Karakaş, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk, kaymakam adayları Hakan Vatansever, Mustafa Çolak ve Salih Aydın, kurum müdürleri ve ilgili kamu kurum temsilcileri katıldı.