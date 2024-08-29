Çanakkale'de 96 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, 96 düzensiz göçmen yakalandı. Lastik botlarla seyir halinde olan 3 grup tespit edildi ve Sahil Güvenlik unsurları tarafından kıyıya getirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda, 96 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait mobil radar "MORAD-8" ve yüzer unsurlar, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botlarla 3 grubun ilerlediğini tespit etti.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "TCSG-8" botu unsurları, lastik botlardaki Suriye, Filistin, Sudan, Afganistan ve İran uyruklu 36'sı çocuk 96 düzensiz göçmeni kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.