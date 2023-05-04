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Çanakkale'de 94 bin 400 makaron ele geçirildi

Çanakkale'de 94 bin 400 makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Çanakkale'de 94 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çanakkale'de 94 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezindeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 35 bini doldurulmuş 94 bin 400 makaron ile 21 kilogram bandrollü tütün, sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü ve çok sayıda bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler R.Ö, M.K, A.B ve Z.K. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Güncel Haberler

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