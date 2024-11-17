Çanakkale'de 9'u Çocuk 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 9'u çocuk toplam 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 9'u çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı "TCSG-61" gemisi ekipleri, Ayvacık açıklarındaki görev esnasında karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik kara aracı "TCSG-61" yönlendirildi.
Ekipler, Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi de (Koldestim) aynı ilçede Afganistan uyruklu 5'i çocuk 9 düzensiz göçmeni yakalayıp ekiplere teslim etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.