Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından seyir halindeki lastik botta 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekipleri, lastik bottaki Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.