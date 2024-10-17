Çanakkale'de 79 Kaçak Göçmenle Birlikte İki Organizatör Tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde 79 kaçak göçmenle birlikte yakalanan organizatör şüphelisi S.G. (20) ve G.G. (20) tutuklandı.

Olay, Eceabat'ın Kabatepe açıklarında 14 Ekim'de gerçekleşti. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli görülen yelkenli tekne durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde 79 kaçak göçmen ile Moldova uyruklu organizatör şüphelileri S.G. (20) ve G.G. (20) yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı suçundan haklarında işlem yapılan S.G. ve G.G. adliyeye sevk edilirken, yelkenli tekneye el konuldu. 79 kaçak göçmen ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve G.G. tutuklandı.

Haber-Kamera Nazif Cemhan ŞEN ÇANAKKALE,