Çanakkale'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "MORAD-8" mobil radarı, Ayvacık açıklarında bir grubun bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.

"TCSG-84" gemisi tarafından durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 33 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise mobil radarın mevkilerini tespit ettiği lastik bottaki Sudan uyruklu 44 düzensiz göçmen, "KB-20" ve "KB-111" botları ekiplerince kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.