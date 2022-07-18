Çanakkale'de 70 kaçak göçmen kurtarıldı ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bot içerisindeki 70 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bot içerisindeki 70 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki toplam 70 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik TCSG-28 Botuna alınarak kurtarıldı. Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Yunanistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çanakkale'de 70 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.