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Çanakkale'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından göçmen merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Kösedere köyü yakınlarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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