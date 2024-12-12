Çanakkale'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından göçmen merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Kösedere köyü yakınlarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.