Çanakkale'de 64 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 32'si çocuk 64 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 32'si çocuk 64 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve mobil radar "MORAD-12" Ayvacık açıklarında seyir halindeki 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botları "KB-20" ve "KB-111" yönlendirildi.
Ekipler, lastik botlardaki Afganistan uyruklu 32'si çocuk 64 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.