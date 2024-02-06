Çanakkale'de 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin 1'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler depremin olduğu saat 04.17'de İl AFAD Merkezi'nde düzenlenen anma programı ile anıldı.

Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen depremin 1'inci yıl dönümünde Çanakkale İl AFAD Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Anma programına, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, daire müdürleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Anma programı öncesinde Vali İlhami Aktaş, yaptığı açıklama da geçen yıl saat 04.17'de asrın felaketi diyebilecekleri bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Depremin 11 ili etkilediğini ifade eden Vali İlhami Aktaş, "53 bin vatandaşımızı kaybettiğimiz büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketin akabinde tüm ülke olarak, millet olarak büyük bir kenetlenme örneği göstererek, yaraların sarılması için ilk dakikalardan itibaren milletimizin her ferdi kurumlarıyla beraber elinden geleni yapmak için canhıraş çalıştı. Çanakkale'de de deprem sürecinde 2652 kamu personelimiz, 120 STK temsilcisi, 235 gönüllümüz, 156'da özel sektör olmak üzere ilimizden deprem bölgesine toplam 3171 kişi intikal etti. Kendi görev alanlarıyla ilgili oralarda çalışmalarda bulunmuşlardır. İş makinesi diyebileceğimiz kepçe, itfaiye aracı, su tanker, kamyon, cenaze aracı, vinç olmak üzere 164 araç, 58 öncü araç, arazöz, TIR, diyebileceğimiz oto kurtarıcı araç görevlendirildi. Bunların toplam sayısı da 222'dir. 222 araç deprem bölgesine intikal ettirilmiştir. İlimizin çeşitli bölgelerinde depreme hazırlık anlamında bulunan konteynırlardan yada daha önce depremlerde vatandaşlarımıza tahsis edip de, kalıcı konutlarına geçip, boş olan 600 civarında konteynır da deprem bölgesindeki illere gönderildi. 112 binasında gıda merkezi oluşturuldu. Deprem bölgesine 219 gıda TIR'ı gönderildi. Çanakkale'de de toplam 7 bin 600 civarında depremzede intikal etmiş, 1180'i kamu da, 445'i özel sektör de misafir edilmiş, 6 bin civarında depremzede kendi imkanlarıyla ilimizde barınmışlardır. Asrın felaketini yaşadık. Çok büyük bir olayla karşılaşıldı. Tüm ülkemiz kenetlendi. İlimiz Çanakkale'de gerçekten ilk dakikalardan itibaren üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Yaraları sarmaya çalıştı. Ben bu anlam da kamu görevlilerine, vatandaşlarımıza, STK temsilcilerine, gönüllülerimize, arama kurtarma ekiplerimize depremzede vatandaşlarımız ve ilimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük bir özveriyle herkes elinden gelen katkıyı sundu. Tüm depremzedelerimize, kaybettiğimiz, hayatını yitiren depremzedelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle bir acının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Yaralı depremzedelerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Allah böyle büyük acılardan, böyle büyük felaketlerden ülkemizi, milletimizi korusun. İnşallah bir daha böyle büyük bir acı yaşatmasın. Ama bu deprem gerçeği, bununla beraber her zaman hazırlıklı olmak lazım. İlimizin de deprem kuşağında olduğunu unutmadan, bu deprem riskleriyle beraber tüm kamu olarak başta vatandaşlarımızla beraber bu riskin en aza indirilmesi için tüm çabamızı sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Vali İlhami Aktaş'ın konuşmasının ardından Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de meydana gelen deprem sonrası hayatını kaybeden 53 bin 537 vatandaş için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Ardından AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan '6 Şubat Kısa Film' gösterimi izlendi. Kısa filmde deprem sonrası yaşanan felaket ile bölgedeki yardım, dayanışma ve deprem bölgelerinde yaraların sarılmasını anlatan anlar yer aldı.

Anma programı Arslanca Camiinde sabah namazında Kur'an-ı Kerim Tilaveti, mevlit ve dua programıyla sona erecek.