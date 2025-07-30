Çanakkale'de 58 Yıl Hapis Cezası Olan İki Hükümlü Yakalandı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde haklarında farklı suçlardan 58'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, haklarında 6 ayrı suçtan, 58'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde saklandıkları adreste yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.