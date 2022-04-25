Çanakkale'de 57. Alay Vefa Yürüyüşü (2)

ÇANAKKALE (DHA) - GELİBOLU YARIMADASI'NDA TARİHİ YÜRÜYÜŞ

Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca 57'nci Alay'ı Conkbayırı'na göndererek "Size savaşmayı değil; ölmeyi emrediyorum" demesiyle başlayan tarihi yürüyüş, temsili olarak gerçekleştirildi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere kamp alanından saat 07.00'de başlayan 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte 3 bine yakın kişi katıldı.

Çanakkale Savaşları gazilerinden, 1994 yılında, 110 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz (86) da 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katıldı. Kaçmaz, Bakan Kasapoğlu ile bir süre sohbet edip, gazi babasının fotoğraflarını gösterdi.

Burak GEZEN- Fatih Emrah ERDOĞAN/ ÇANAKKALE,