Çanakkale'de 56 seçmen oy kullanacakları okullara ulaştırıldı

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 56 seçmeni oy kullanacakları okullara sandıklara ulaştırdı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 56 seçmeni oy kullanacakları okullara sandıklara ulaştırdı.

Kentte oy kullanmak için sağlık sorunu yaşayan 35'i evde, 21'e hastanede tedavi gören 56 seçmene, Evde Sağlık ve 112 Acil Sağlık ekipleri yardım etti.

Ekipler engelli, hasta ve yaşlıların da aralarında bulunduğu vatandaşların oy kullanma işlemlerini sağlayarak tekrar ev ve hastaneye ulaşımlarını sağladı.