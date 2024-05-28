Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" ve "KB-20" botları ekipleri, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen bottaki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ezine açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-7" tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durduruldu.

"TCSG-23" botu ekipleri, Afganistan ve İran uyruklu 10'u çocuk 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Ayvacık Göçmen Ezine Güvenlik Operasyon Göçmenler Dünya Güncel Haberler

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

 Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title