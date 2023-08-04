Çanakkale'de 55 kaçak göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen ile 5 kaçak göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Operasyonda 23 can yeleği ile 3 araca el konurken, 18 bin TL para ele geçirildi.